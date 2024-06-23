Швейцария сыграет с Германией на чемпионате Европы по футболу 23 июня

На телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru началась трансляция матча группы А Швейцария — Германия. Игра проходит на стадионе «Дойче банк Парк» во Франкфурт-на-Майне (Германия). Сам матч начнется в 22.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» уже стартовала текстовая онлайн-трансляция в перекличке игрового дня ЧЕ-2024. Ключевые события встречи Швейцария — Германия будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Также смотреть игру группового этапа Евро-2024 можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (необходимо подключить платную подписку).

Немецкая сборная в группе А набрала 6 очков. Первое место в квартете обеспечило Германии досрочный выход в стадию плей-офф. Швейцарские футболисты заработали 4 балла и располагаются на второй строчке в квартете.

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