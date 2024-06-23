Швейцария — Германия: стартовые составы на матч Евро-2024

Стали известны стартовые составы на матч между сборными Швейцарии и Германии в третьем туре группового турнира Евро-2024.

Игра пройдет на «Франкфурт Арене». Начало — в 22.00 по московскому времени.

Швейцария: Зоммер, Видмер, Аканджи, Шер, Родригес, Фройлер, Джака, Ридер, Эбишер, Ндой, Эмболо.

Германия: Нойер, Миттельштадт, Рюдигер, Та, Киммих, Андрих, Кроос, Гюндоган, Мусиала, Вирц, Хаверц.

Перед заключительным туром группового турнира сборная Германии (6 очков) лидирует в группе A. Швейцария (4) занимает второе место в квартете.

«СЭ» проведет трансляцию матчей Швейцария — Германия и Шотландия — Венгрия.