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Сегодня, 20:54

Швейцария — Германия: стартовые составы на матч Евро-2024

Игнат Заздравин
Корреспондент
Сборная Германии.
Фото Reuters
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Стали известны стартовые составы на матч между сборными Швейцарии и Германии в третьем туре группового турнира Евро-2024.

Игра пройдет на «Франкфурт Арене». Начало — в 22.00 по московскому времени.

Швейцария: Зоммер, Видмер, Аканджи, Шер, Родригес, Фройлер, Джака, Ридер, Эбишер, Ндой, Эмболо.

Германия: Нойер, Миттельштадт, Рюдигер, Та, Киммих, Андрих, Кроос, Гюндоган, Мусиала, Вирц, Хаверц.

Перед заключительным туром группового турнира сборная Германии (6 очков) лидирует в группе A. Швейцария (4) занимает второе место в квартете.

«СЭ» проведет трансляцию матчей Швейцария — Германия и Шотландия — Венгрия.

Чемпионат Европы. Группа A
23 июн, 22:00. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Швейцария
Германия

Футбол
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
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