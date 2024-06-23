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Сегодня, 07:00

Швейцария — Германия: во сколько смотреть и кто показывает трансляцию матча Евро 2024

Швейцария сыграет с Германией на чемпионате Европы 23 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Тони Кроос (сборная Германии).
Фото Global Look Press
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Сборные Швейцарии и Германии сыграют в матче группового этапа Евро-2024 в воскресенье, 23 июня. Игра состоится на стадионе «Дойче банк Парк» во Франкфурт-на-Майне (Германия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция встречи. Следить за ключевыми событиями противостояния Швейцария — Германия можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Начнется эфир в 21.45 мск. Также смотреть игру можно на платных онлайн-сервисах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

Чемпионат Европы. Группа A
23 июн, 22:00. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Швейцария
Германия

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео

Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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