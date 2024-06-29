Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 22:05

Спаллетти — о поражении Италии: «Мы уступили Швейцарии из-за моего выбора игроков»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Лучна Спаллетти.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти взял на себя ответственность за поражение команды в матче 1/8 финала Евро-2024 против Швейцарии (0:2).

— Мы уступили из-за моего выбора игроков. Это не их вина, я должен сказать им спасибо, я всегда с ними. Благодаря им я здесь. Виноват только я. Мы не держали интенсивность, мы проигрывали единоборства, мы легко теряли мячи. В прошлый раз я почти не поменял состав, поэтому ставил на отдых и восстановление. Сегодня я сделал шесть изменений в составе и в последние дни проводил насыщенные тренировки. На них я был доволен не всем, но я и только я выбрал этих игроков. Это не сработало.

Сегодня мы были так же плохи, как в матче с Испанией. Я знаю, что должен многое поменять. Случившееся — часть процесса. У других тренеров было 20 или даже 30 игр перед этим Евро, у меня — 10. В следующий раз я сработаю лучше. В следующий раз я буду лучше знать свою команду и сработаю качественнее. Нам нужен ряд футболистов с лучшей «физикой», потому что проигрыш единоборств повлиял сегодня на многое, — заявил Спаллетти журналистам.

Сборная Швейцарии вышла в четвертьфинал Евро-2024, где сыграет с победителем пары Англия — Словакия. Встреча состоится 6 июля.

Команда Мурата Якина обыграла Италию впервые с 1993 года, когда в матче отбора на Евро-94 победила соперника со счетом 1:0.

Евро-2024
Сборная Италии по футболу
Лучано Спаллетти
8
Обсудить
Читайте также
На базе сборной Германии по футболу проблемы с комарами
Турнир UFC 303 пройдет в Лас-Вегасе в ночь на 30 июня
В ДНР заявили о расстреле ВСУ группы беженцев во время эвакуации из Торецка
«Спартак» продает Бонгонда в суперклуб Испании, «Зенит» сманивает Соболева деньгами. Главные трансферные слухи РПЛ за 29 июня
Российские силы взяли под контроль населенный пункт Шумы в ДНР
В Госдуме заявили об ответе России на полеты дронов США над Черным морем
Популярное видео
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Испания — Грузия: время начала и где смотреть трансляцию матча 1/8 финала Евро 2024

Германия — Дания: судья отменил гол немцев в первые минуты матча