В субботу, 29 июня, состоится матч Швейцария — Италия в рамках 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Игра пройдет на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине (Германия) и начнется в 19.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию. Следить за ключевыми событиями встречи Швейцария — Италия можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию бесплатно покажут в эфире «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также смотреть игру можно на платных стриминговых платформах «Кинопоиск» и Okko.

Прогноз и ставка на матч Швейцария — Италия читайте в нашем материале.

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