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Сегодня, 17:59

Швейцария — Италия: команды объявили стартовые составы на матч 1/8 финала Евро-2024

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Сборные Швейцарии и Италии объявили стартовые составы на матч 1/8 финала чемпионата Европы-2024 в Германии.

Швейцария: Зоммер, Шер, Аканджи, Родригес, Эбишер, Фройлер, Джака, Ридер, Варгас, Эмболо, Ндой.

Италия: Доннарумма, Ди Лоренко, Манчини, Бастони, Дармиан, Барелла, Фаджоли, Кристанте, Кьеза, Скамакка, Эль-Шаарави.

Встреча состоится на арене «Олимпиаштадион» в Берлине и начнется в 19:00 по московскому времени.

«СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию матча Швейцария — Италия.

Чемпионат Европы. 1/8 финала
29 июн, 19:00. Olympiastadion (Берлин)
Швейцария
Италия

Футбол
Евро-2024
Сборная Италии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
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