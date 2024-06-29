Швейцария — Италия: команды объявили стартовые составы на матч 1/8 финала Евро-2024

Сборные Швейцарии и Италии объявили стартовые составы на матч 1/8 финала чемпионата Европы-2024 в Германии.

Швейцария: Зоммер, Шер, Аканджи, Родригес, Эбишер, Фройлер, Джака, Ридер, Варгас, Эмболо, Ндой.

Италия: Доннарумма, Ди Лоренко, Манчини, Бастони, Дармиан, Барелла, Фаджоли, Кристанте, Кьеза, Скамакка, Эль-Шаарави.

Встреча состоится на арене «Олимпиаштадион» в Берлине и начнется в 19:00 по московскому времени.

«СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию матча Швейцария — Италия.