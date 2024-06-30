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Наумов: «В сборной Швейцарии верят в Якина»

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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с «РБ Спорт» поделился впечталениями от матча 1/8 финала Швейцария — Италия (2:0).

«Швейцария выглядела просто здорово. Все футболисты действовали слаженно. Такую команду обыграть очень сложно. Итальянцы не оправдали моих надежд. Сборная не была готова к этому турниру. В чемпионате матчи круче, чем игра национальной команды. Закономерно, что Швейцария прошла дальше. В «Спартаке» у Якина не получилось. В сборной он набрался опыта, оказался в своей тарелке. Чувствуется, что футболисты в него верят. В игре сборной Швейцарии видна рука тренера, очень слаженная команда», — приводит слова Наумова «РБ Спорт».

В 1/4 финала Швейцария сыграет с победителем пары Англия — Словакия.

Источник: РБ Спорт
Мурат Якин
Евро-2024
Николай Наумов
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