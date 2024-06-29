Якин — о победе над Италией: «Швейцария доминировала во всех аспектах игры»

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин прокомментировал победу своей команды над Италией в 1/8 финала Евро-2024 (2:0).

«Мы выиграли чрезвычайно важную игру, и это главное. Что произойдет завтра, это совсем другой вопрос. Да, мы победили, но важно то, как мы выступали. Мы доминировали во всех аспектах игры, забили мячи в нужное время. Я не заглядываю вперед. Важно найти время, чтобы насладиться теми результатами, которых мы достигли», — приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.

Сборная Швейцарии вышла в четвертьфинал Евро-2024, где сыграет с победителем пары Англия — Словакия. Встреча состоится 6 июля.

Команда Мурата Якина обыграла Италию впервые с 1993 года, когда в матче отбора на Евро-94 победила соперника со счетом 1:0.