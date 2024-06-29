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Судейство

Сегодня, 21:02

Швейцария — Италия: Марчиняк правильно не назначил пенальти в пользу итальянцев

Александр Бобров
Шеф-редактор
Эпизод матча Швейцария — Италия.
Фото Скриншот трансляции
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На 87-й минуте матча 1/8 финала чемпионата Европы Швейцария — Италия польский судья Шимон Марчиняк принял верное решение, не наказав швейцарцев 11-метровым ударом.

В том моменте в их штрафной площади, возможно, произошел контакт мяча с правой рукой Леонидаса Стергиу. Даже если он действительно случился, оснований для наказания защитника пенальти не возникло — рука находилась в естественном положении, висела вдоль тела. ВАР Томаш Квятковски провел проверку и не вмешался в действия рефери.

Чемпионат Европы. 1/8 финала
29 июн, 19:00. Olympiastadion (Берлин)
Швейцария
2:0
Италия
Евро-2024
Сборная Италии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
2
0
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