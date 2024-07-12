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Сегодня, 21:06

Силкин заявил, что на чемпионатах Европы нет смысла проводить матчи за третье место

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин рассказал, что на Евро-2024 нет матча за третье место.

«Я считаю, что это правильно. Если бы такие матчи были, то в них принимали бы участие те футболисты, которые получали меньше остальных игровой практики в турнире. После поражения в полуфинале у футболистов не будет должного настроя, чтобы найти стопроцентную мотивацию еще на один матч.

Нужно ли отменить матч за третье место на чемпионате мира? Это уже традиция, что там такой матч есть, а на чемпионате Европы его нет. Но если говорить честно, то там происходит именно то, о чем я сказал: вокруг этой встречи нет сильного ажиотажа», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

Финал Евро-2024 состоится в воскресенье, 14 июля. В финале сыграют Испания и Англия.

Источник: РБ Спорт
Сергей Силкин
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
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