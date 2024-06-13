Символическая сборная самых дорогих молодых игроков Евро 2024

Сегодня, 20:00
Полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем возглавил рейтинг самых сорогих молодых игроков Евро 2024, по данным портала Transfermarkt.de. Его стоимость составляет 180 миллионов евро. Также в числе самых дорогих молодых футболистов Джамал Мусиала, Германия (120 миллионов евро), Флориан Вирц, Германия (130 миллионов евро) и другие.
«СЭ» публикует символическую сборную самых дорогих молодых игроков на Евро 2024 по версии Transfermarkt.de.
Чемпионат Европы: города и стадионы, песня и талисман, группы и расписание матчей Евро 2024