Сков Ольсен — о ничьей с Англией: «Дания провела очень хорошую игру»

Полузащитник сборной Дании Андреас Сков Ольсен подвел итоги матча группового турнира Евро-2024 против Англии (1:1).

«Мы провели очень хорошую игру. У нас была отличная энергия. Думаю, большую часть игры мы были впереди них. В общем, мы получили энергию, с которой они не могли сравниться. Мы имели шансы на победу. Сегодня все выступили потрясающе, нам это и было нужно», — приводит слова Скова Ольсена официальный сайт УЕФА.

После этого матча Англия с 4 очками занимает первое место в группе C, Дания с 2 очками — на третьей строчке.

В следующем матче Англия сыграет со Словенией, Дания встретится с Сербией. Обе игры пройдут 25 июня.