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Сегодня, 20:00

Словакия — Португалия: смотреть трансляцию матча отбора Евро 2024

Прямая трансляция матча отбора Евро 2024 Словакия — Португалия начнется в 21.35 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Криштиану Роналду.
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
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Сборная Португалии на выезде сыграет со Словакией в матче группы J отборочного турнира чемпионата Европы-2024 по футболу 8 сентября, в пятницу. Их встреча пройдет на стадионе «Тегельне поле» в городе Братислава, начало — в 21.45 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию матча Словакия — Португалия можно будет на телеканале «Матч ТВ». Прямой эфир начнется в 21.35.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры Словакия — Португалия.

В заявке сборной Португалии по футболу присутствует нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Словаки располагаются на второй строчке с 10 баллами в турнирной таблице группы J. Португалия занимает первое место с 12 очками.

Отбор Евро 2024: расписание и трансляции матчей в сентябре 2023 года

Родри, Криштиану Роналду и&nbsp;Лука Модрич. Матчи Испании, Португалии и Хорватии: онлайн отбора Евро-2024

Футбол
Сборная Португалии по футболу
Сборная Словакии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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