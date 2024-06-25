Игнатьев — о матче Словакии и Румынии: «Будет искрометный, боевой футбол»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Евро-2024, в котором встретятся сборные Словакии и Румынии.

— Словакия удивила в матче с Бельгией. Но это было случайное явление, за что, наверное, сборная получила отличную прессу и аплодисменты. Словакия — команда, которая показала хорошую организацию при потере мяча, пыталась сделать все возможное, чтобы остановить таких больших игроков, как Лукаку и де Брейне. Румыны — простая команда без мастеров, но жаждущая оставить след на Евро.

Большая проблема румын в том, что каждый хотел бы выделиться, показать свои индивидуальные возможности. Но футбол — игра командная, поэтому их игру никак не отметить. В этой игре будет искрометный, боевой футбол. Возможно, не подкрепленный выдающимися командными и индивидуальными действиями в силу уровня мастерства двух команд, — сказал Игнатьев ODDS.ru.

Словакия сыграет с Румынией в среду, 26 июня, во Франкфурте на стадионе «Франкфурт Арена». Встреча начнется в 19.00 мск.