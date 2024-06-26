Словакия сыграет с Румынией на чемпионате Европы по футболу 26 июня

Словакия сыграет с Румынией в матче группы Е на чемпионате Европы по футболу в среду, 26 июня. Игра состоится на стадионе «Дойче банк Парк» во Франкфурт-на-Майне (Германия). Начало — в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня в перекличке. Следить за ключевыми событиями встречи Словакия — Румыния можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также смотреть матч можно на платных онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko.

В группе Е обе сборные набрали одинаковое количество очков — по 3. По дополнительным показателям румынская сборная опережает и занимает первое место в квартете, а словаки — третье.

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