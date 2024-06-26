Сборные Словакии и Румынии сыграют в рамках группового этапа Евро-2024 в среду, 26 июня. Матч пройдет на стадионе «Дойче банк Парк» во Франкфурте-на-Майне (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

На «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция игрового дня. За ключевыми событиями встречи Словакия — Румыния можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Видеотрансляцию покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru . Также подключиться к трансляции можно с помощью онлайн-платформ «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

В истории очных противостояний команды встречались четыре раза. Трижды победу одержали румыны, еще одна встреча завершилась вничью.

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