26 июня во Франкфурте-на-Майне (Германия) пройдет матч группы Е Евро-2024 по футболу между сборными Словакии и Румынии. Игра состоится на стадионе «Франкфурт Арена». Она начнется в 19.00 по московскому времени.

Канал «Матч ТВ» покажет бесплатно трансляцию встречи Словакия — Румыния. Игру также покажут в прямом эфире на сайте matchtv.ru, а также по подписке в онлайн-платформах Кинопоиск и Okko. «СЭ» проведет текстовую трансляцию самых интересных моментов встречи Словакия — Румыния.

Сборная Словакии набрала три очка и идет на третьем месте в турнирной таблице группы Е при разнице забитых и пропущенных голов — 2-2. Румыния с тремя баллами при разнице мячей 3-2 находится на первой строчке.

Ознакомиться с расписанием трансляций матчей Евро-2024 26 июня можно по ссылке на материал «СЭ».

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