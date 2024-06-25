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Сегодня, 19:00

Словакия — Румыния: время начала и где смотреть трансляцию матча Евро 2024

Матч Евро-2024 Словакия — Румыния пройдет 26 июня
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист сборной Румынии Андрей Рациу.
Андрей Рациу.
Фото Reuters
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Сборные Словакии и Румынии сыграют в матче группы Е чемпионата Европы-2024 во Франкфурте-на-Майне (Германия) 26 июня. Встреча пройдет на стадионе «Франкфурт Арена». Она начнется в 19.00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча Евро-2024 Словакия — Румыния можно будет бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало — в 18.45 мск в среду. Игру также покажут по подписке онлайн-платформы Okko и Кинопоиск.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию самых интересных моментов встречи Румыния — Словакия.

Сборная Румынии с главным тренером Эдвардом Йордэнеску занимает первое место в турнирной таблице группы Е с тремя очками при разнице мячей 3-2. Словакия под руководством Франческо Кальцоны набрала три балла и находится на третьей строчке (разница голов — 2-2).

Евро-2024 завершится 14 июля. Матчи 17-го в истории чемпионата Европы по футболу проходят в десяти немецких городах на полях десяти стадионов.

Футбол
Евро-2024
Сборная Румынии по футболу
Сборная Словакии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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