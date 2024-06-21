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Сегодня, 10:00

Словакия — Украина: кто покажет и где смотреть прямую трансляцию матча Евро 2024

Словакия и Украина сыграют в матче Евро-2024 21 июня
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист сборной Словакии Иван Шранц.
Иван Шранц празднует с партнерами по сборной Словакии гол в ворота Бельгии (1:0).
Фото AFP
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Сборная Украины по футболу сыграет против Словакии 21 июня в матче группы E Евро-2024. Встреча начнется в 16.00 по московскому времени. Встреча пройдет в Дюссельдорфе (Германия) на одноименном стадионе.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая трансляция поединка чемпионата Европы-2024. В прямом эфире матч Словакия — Украина покажут по подписке в онлайн-сервисе Okko. Начало видеотрансляции в 16.00 мск.

В матч-центре «СЭ» также будут доступны формальные события противостояния команд тренеров Сергея Реброва и Франческо Кальцоны.

Сборная Словакии в 1-м туре обыграла Бельгию (1:0) и занимает второе место в турнирной таблице группы E Евро-2024 с 3 очками. Украина потерпела поражение от Румынии (0:3) и располагается на четвертой строчке в квартете.

Чемпионат Европы-2024: новости и обзоры матчей, турнирные таблицы групп и расписание игр, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
Евро-2024
Сборная Словакии по футболу
Сборная Украины по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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