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Сегодня, 15:50

Словакия — Украина: началась трансляция матча Евро-2024

На Евро-2024 в 16.00 мск начнется матч Словакия — Украина
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист сборной Украины Роман Яремчук.
Роман Яремчук.
Фото Reuters
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На онлайн-платформе Okko началась видеотрансляция матча группы Е Евро-2024 по футболу Словакия — Украина. Игру комментирует Владислав Батурин. Начало встречи — в 16.00 по московскому времени.

Матч чемпионата Европы-2024 Словакия — Украина пройдет в городе Дюссельдорф (Германия) на одноименной арене. Ключевые события противостояния будут доступны в матч-центре «СЭ».

Сборная Украины с главным тренером Сергеем Ребровым в первом матче Евро-2024 разгромно проиграла Румынии (0:3), а Словакия с минимальным счетом победила Бельгию (1:0). Украинцы занимают четвертое место с 0 баллов в турнирной таблице группы E. Словаки идут вторыми с тремя очками.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных моментов игры Словакия — Украина.

Евро-2024 завершится 14 июля финальным поединков на арене «Олимпиаштадион» в Берлине. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

Чемпионат Европы-2024: новости и обзоры матчей, турнирные таблицы групп и расписание игр, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
Евро-2024
Сборная Словакии по футболу
Сборная Украины по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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