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Сегодня, 14:30

Словакия — Украина: смотреть трансляцию матча Евро 2024 в прямом эфире

Матч Евро-2024 Словакия — Украина пройдет 21 июня
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболисты сборной Словакии.
Фото Reuters
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21 июня сборная Украины сыграет против Словакии в Дюссельдорфе (Германия) в матче группы E чемпионата Европы-2024 по футболу. Встреча начнется в 16.00 по московскому времени. Матч пройдет на стадионе «Дюссельдорф-Арена».

Смотреть трансляцию матча Евро-2024 Словакия — Украина можно будет по подписке в онлайн-сервисе Okko. Начало прямого эфира — в 14.15 мск. Игру прокомментирует Владислав Батурин. «СЭ» проведет текстовую трансляцию самых интересных событий противостояния команд Франческо Кальцоны и Сергея Реброва.

Украина занимает четвертое место с 0 баллов в турнирной таблице группы Е Евро-2024. Словакия — вторая с тремя очками в квартете.

Подробнее ознакомиться со статистикой личных встреч Украины и Словакии можно с помощью материала «СЭ».

Чемпионат Европы-2024: новости и обзоры матчей, турнирные таблицы групп и расписание игр, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

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