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Сегодня, 07:15

Словакия — Украина: во сколько смотреть и кто показывает трансляцию матча Евро 2024

Матч Евро-2024 Словакия — Украина пройдет 21 июня
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболисты сборной Словакии.
Футболисты сборной Словакии обыграли Бельгию (1:0) 17 июня на Евро-2024.
Фото Reuters
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Сборные Словакии и Украины сыграют 21 июня в матче группы E чемпионата Европы-2024 по футболу в Дюссельдорфе (Германия). Встреча пройдет на стадионе «Дюссельдорф-Арена». Начало — в 16.00 по московскому времени.

Видеотрансляцию матча Евро-2024 Словакия — Украина покажет видеосервис Okko. Прямой эфир будет доступен для всех пользователей с подпиской на онлайн-платформу. Он начнется в 16.00 мск. Прокомментирует встречу Владислав Батурин.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий противостояния словаков и украинцев. В нашем матч-центре также будут доступны ключевые моменты встречи Евро-2024.

Сборная Украины с главным тренером Сергеем Ребровым занимает последнее, четвертое место в турнирной таблице группы E Евро-2024 с 0 баллов. Словакия под руководством Франческо Кальцоны набрала три очка и идет на второй строчке.

Чемпионат Европы-2024: новости и обзоры матчей, турнирные таблицы групп и расписание игр, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
Евро-2024
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