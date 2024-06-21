Сборные Словакии и Украины сыграют 21 июня в матче группы E чемпионата Европы-2024 по футболу в Дюссельдорфе (Германия). Встреча пройдет на стадионе «Дюссельдорф-Арена». Начало — в 16.00 по московскому времени.

Видеотрансляцию матча Евро-2024 Словакия — Украина покажет видеосервис Okko. Прямой эфир будет доступен для всех пользователей с подпиской на онлайн-платформу. Он начнется в 16.00 мск. Прокомментирует встречу Владислав Батурин.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий противостояния словаков и украинцев. В нашем матч-центре также будут доступны ключевые моменты встречи Евро-2024.

Сборная Украины с главным тренером Сергеем Ребровым занимает последнее, четвертое место в турнирной таблице группы E Евро-2024 с 0 баллов. Словакия под руководством Франческо Кальцоны набрала три очка и идет на второй строчке.

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