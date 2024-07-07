Словенец Винчич назначен на матч Испания — Франция в полуфинале Евро-2024

На матч полуфинала чемпионата Европы в Германии между Испанией и Францией назначена судейская бригада во главе со словенцем Славко Винчичем, сообщается на сайте УЕФА.

Ассистентами арбитра станут Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. ВАР — Нейц Кайтазович, ассистенты ВАР — Паоло Валери и Массимилиано Иррати.

1 июня 44-летний Винчич был назначен на финал Лиги чемпионов между Реалом и дортмундской «Боруссией» (2:0). На Евро-2024 он судил матчи Венгрия — Швейцария (1:3) и Испания — Италия (1:0).

Матч Испания — Франция состоится 9 июля. Начало — в 22.00 мск.