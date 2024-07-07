Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

7 июля, 22:58

Словенец Винчич назначен на матч Испания — Франция в полуфинале Евро-2024

Руслан Минаев
Telegram Дзен

На матч полуфинала чемпионата Европы в Германии между Испанией и Францией назначена судейская бригада во главе со словенцем Славко Винчичем, сообщается на сайте УЕФА.

Ассистентами арбитра станут Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. ВАР — Нейц Кайтазович, ассистенты ВАР — Паоло Валери и Массимилиано Иррати.

1 июня 44-летний Винчич был назначен на финал Лиги чемпионов между Реалом и дортмундской «Боруссией» (2:0). На Евро-2024 он судил матчи Венгрия — Швейцария (1:3) и Испания — Италия (1:0).

Матч Испания — Франция состоится 9 июля. Начало — в 22.00 мск.

Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Сборная Франции по футболу
1
0
Читайте также
У Пикфорда в серии пенальти была подсказка на бутылке
Англия победила Швейцарию и вышла в полуфинал Евро-2024
Москалькова попросила Киев проверить данные об убийстве военнопленного из России
«На Евро-2024 мы бы точно не затерялись». Дмитрий Сычев — об уровне сборной России, Сафонове и следующем трансфере в Европу из РПЛ
В ФК «Сокол» объяснили решение продать команду через «Авито»
Лихачев сообщил об аресте США идущих на проект АЭС «Аккую» в Турции денег
Популярное видео
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Роман Орещук: «Игра французов — какая-то импотенция. Но в полуфинале их шансы возрастут, если Дешам оставит в запасе Мбаппе»
Этот Евро еще можно спасти. Но Франции и Англии пора вспомнить о болельщиках
«Это наказание Турции как нации». Эрдоган зол на УЕФА из-за дисквалификации Демирала
Итоги 1/4 финала Евро-2024: самый красивый гол, лучшая команда, самый зрелищный матч
Непомнящий: «В финале Евро-2024 буду поддерживать победителя матча Испания — Франция»
350 тысяч человек хотят переигровки матча Испания — Германия. В чем дело и возможно ли это?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Дьяков спрогнозировал исход полуфинального матча Евро-2024 Нидерланды — Англия

Ребко: «Франция и Нидерланды будут играть в финале Евро-2024»