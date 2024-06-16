Словения и Дания сыграют на Евро-2024 в рамках группы C 16 июня

Сборная Словении сыграет против Дании в рамках группы C на чемпионате Европы-2024 в Штутгарте (Германия) в воскресенье, 16 июня. Матч пройдет на стадионе «МХП-Арена». Начало — в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события матча Словения — Дания будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Смотреть прямую трансляцию матча можно будет бесплатно и в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ». Игру также покажут на сайте matchtv.ru.

В воскресенье «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных моментов игры Евро-2024.

Словенцы и датчане в 21 веке встречались дважды — оба матча как раз прошли в отборочном цикле Евро-2024. В июне 2023-го в Любляне соперники сыграли вничью со счетом 1:1, а в ноябре датчане добились минимальной победы в Копенгагене — 2:1.

В группе С, кроме Дании и Словении, играют сборные Англии и Сербии.