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Сегодня, 18:50

Словения — Дания: началась трансляция матча Евро-2024

Словения и Дания сыграют на Евро-2024 в рамках группы C 16 июня
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Сборная Дании.
Фото AFP
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Сборная Словении сыграет против Дании в рамках группы C на чемпионате Европы-2024 в Штутгарте (Германия) в воскресенье, 16 июня. Матч пройдет на стадионе «МХП-Арена». Начало — в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события матча Словения — Дания будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Смотреть прямую трансляцию матча можно будет бесплатно и в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ». Игру также покажут на сайте matchtv.ru.

В воскресенье «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных моментов игры Евро-2024.

Словенцы и датчане в 21 веке встречались дважды — оба матча как раз прошли в отборочном цикле Евро-2024. В июне 2023-го в Любляне соперники сыграли вничью со счетом 1:1, а в ноябре датчане добились минимальной победы в Копенгагене — 2:1.

В группе С, кроме Дании и Словении, играют сборные Англии и Сербии.

Ян&nbsp;Облак&nbsp;&mdash; Кристиан Эриксен. Словения — Дания: онлайн-трансляция матча Евро-2024

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