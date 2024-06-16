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Сегодня, 17:30

Словения — Дания: смотреть трансляцию матча Евро 2024 в прямом эфире

Сборные Словении и Дании сыграют на Евро-2024 16 июня
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Сборная Дании.
Фото AFP
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Сборные Словении и Дании сыграют в матче группы C на чемпионате Европы-2024 в Штутгарте (Германия) в воскресенье, 16 июня. Встреча пройдет на стадионе «МХП-Арена». Начало — в 19.00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча можно будет бесплатно и в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ». Игру также покажут на сайте matchtv.ru. В воскресенье «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных моментов игры Евро-2024.

Ключевые события матча Словения — Дания будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

В отборочном цикле чемпионата Европы словенские футболисты финишировали вторыми в группе H и получили прямую путевку на Евро. Команда Матьяжа Кека выиграла семь матчей из десяти при одной ничьей и двух поражениях.

У Дании в отборе к чемпионату Европы семь побед, одна ничья и два поражения. Команда Каспера Юльманна также дважды оступилась в гостях — в матчах с Казахстаном (2:3) и Северной Ирландией (0:2). За счет личных встреч Дания опередила Словению в борьбе за первое место в таблице.

Ян&nbsp;Облак&nbsp;&mdash; Кристиан Эриксен. Словения — Дания: онлайн-трансляция матча Евро-2024

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