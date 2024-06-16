Словения — Дания: судья правильно не наказал датчан 11-метровым

На 52-й минуте матча чемпионата Европы-2024 Словения — Дания судья Сандро Шерер принял верное решение, не отреагировав на падение Андража Шпорара назначением пенальти в ворота датчан.

Фото Скриншот трансляции

В том моменте нападающий словенцев, не пытаясь сыграть в мяч, прыгнул в сторону Йоахима Андерсена, столкнулся с ним и упал, держась за ногу и изображая дикую боль. Никаких оснований для наказания защитника не возникло. Это подтвердили и видеоассистенты, проведя соответствующую проверку.

Фото Скриншот трансляции

Фото Скриншот трансляции

Возможно, Шереру следовало применить дисциплинарную санкцию и наказать Шпорара желтой карточкой за неспортивное поведение — попытку обмануть судей.