Сборная Дании проведет матч против Словении в группе C чемпионата Европы-2024 по футболу 16 июня. Встреча состоится на стадионе «МХП-Арена» в Штутгарте. Она начнется в 19.00 по московскому времени.

Канал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru в прямом эфире покажут видеотрансляцию игры Словения — Дания. Начало — в 18.45 мск. В матч-центре «СЭ» будут доступны ключевые события противостояния Евро-2024. В воскресенье на сайте «СЭ» также пройдет текстовая онлайн-трансляция самых интересных моментов встречи Словения — Дания.

В последний раз национальные сборные встречались 17 ноября 2023 года. Тогда в группе H отборочного турнира Евро-2024 датчане дома обыграли словенцев (2:1).

Ознакомиться с историей проведения чемпионатов Европы и сеткой плей-офф Евро-2024 в Германии можно с помощью материала «СЭ».

17-й в истории чемпионат Европы по футболу завершится 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии.