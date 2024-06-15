Словения и Дания сыграют в матче Евро-2024 16 июня

Сборные Словении и Дании сыграют в матче группы C на чемпионате Европы-2024 в Штутгарте (Германия) 16 июня. Встреча пройдет на стадионе «МХП-Арена». Начало — в 19.00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча Словения — Дания можно будет бесплатно и в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ». Игру также покажут на сайте matchtv.ru. В воскресенье «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных моментов игры Евро-2024.

В нашем матч-центре будут доступны ключевые события встречи Словении и Дании.

В отборочной группе H к Евро2024 датчане с главным тренером Каспером Юльманном заняли первое место с 22 очками, опередив по дополнительным показателям Словению (22 балла), которой руководит Матьяж Кек.

Чемпионат Европы-2024 завершится 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии.