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Сегодня, 14:38

Словения объявила предварительный состав на Евро-2024

Руслан Минаев
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Сборная Словении объявила предварительный состав на чемпионат Европы 2024 года в Германии.

В расширенный состав вошли 30 футболистов.

Вратари: Ян Облак («Атлетико», Испания), Вид Белец (АПОЭЛ, Кипр), Игор Векич («Вайле»), Матевж Видовшек («Олимпия» Любляна).

Защитники: Жан Карничник («Целе»), Миха Блажич («Лех», Польша), Яка Бийол («Удинезе», Италия), Эрик Янжа («Гурник» Забже), Петар Стоянович («Сампдория», Италия), Ванья Дркушич («Сочи», Россия), Давид Брекало («Орландо Сити», США), Жан Залетел («Виборг»), Юре Балковец («Аланьяспор», Турция).

Полузащитники: Тими Элшник («Олимпия» Любляна), Санди Ловрич («Удинезе», Италия), Адам Гнезда-Черин, Беньямин Вербич (оба — «Панатинаикос», Греция), Йон Горенц-Станкович, Томи Хорват (оба — «Штурм», Австрия), Ясмин Куртич («Зюдтироль»), Нино Жугель («Буде-Глимт», Норвегия), Миха Зайц («Фенербахче», Турция), Адриан Зелькович («Спартак» Трнава).

Нападающие: Ян Млакар («Пиза»), Жан Випотник («Бордо», Франция), Беньямин Шешко («Лейпциг», Германия), Андраж Шпорар («Панатинаикос», Греция), Жан Целар («Лугано», Швейцария), Лука Захович («Погонь»), Йосип Иличич («Марибор»).

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Словения в группе C встретится с Данией, Сербией и Англией.

Футбол
Сборная Словении по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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