Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 17:55

Гол Йовича на последних секундах спас Сербию от поражения в матче со Словенией

Алина Савинова
Игроки сборной Словении празднуют гол Жана Карничника.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Сборная Словении сыграла вничью с Сербией в матче 2-го тура группового турнира Евро-2024 — 1:1. Встреча проходила на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.

На 69-й минуте отличился защитник словенской команды Жан Карничник. Форвард сербов Лука Йович сравнял счет на 90+5-й минуте.

На матче присутствовали российские болельщики, которые развернули на трибунах национальные флаги.

Словения с 2 очками занимает второе место в группе С. Сербия набрала первое очко на этом турнире и располагается на 4-й позиции.

В заключительном туре группового турнира словенцы сыграют против Англии, а сербы встретятся с Данией. Оба матча пройдут 25 июня.

Чемпионат Европы. Группа C
20 июн, 16:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Словения
1:1
Сербия

Футбол
Евро-2024
Сборная Сербии по футболу
Сборная Словении по футболу
Чемпионат Европы по футболу
8
45
Читайте также
Россиянам могут не выдать визы в США для участия в чемпионате мира по быстрым шахматам
21 июня стартует Кубок Америки
Один человек погиб и не менее 14 пострадали во время урагана в Москве
Вспыльчив, похож на охранника, не обещает титулов и молчит про Джикию и Промеса. Что произошло на презентации Деяна Станковича в «Спартаке»
AFP сообщило более чем об 1 тыс. погибших во время хаджа в Саудовской Аравии
Кинолог рассказал о сложном характере подаренных Путину в КНДР собак
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Дания — Англия: Эриксен и Кейн выйдут с первых минут
Словения — Сербия: Йович сравнял счет на 90+5-й минуте
Словения — Сербия: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Дания — Англия: смотреть трансляцию матча Евро 2024 в прямом эфире
Словения — Сербия: словенцы открыли счет на 69-й минуте
«Русская смекалка помогла». Как болельщики пронесли флаги России на матч Сербия — Словения
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Словения — Сербия: Йович сравнял счет на 90+5-й минуте

Дания — Англия: Эриксен и Кейн выйдут с первых минут