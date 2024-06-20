Гол Йовича на последних секундах спас Сербию от поражения в матче со Словенией

Сборная Словении сыграла вничью с Сербией в матче 2-го тура группового турнира Евро-2024 — 1:1. Встреча проходила на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.

На 69-й минуте отличился защитник словенской команды Жан Карничник. Форвард сербов Лука Йович сравнял счет на 90+5-й минуте.

На матче присутствовали российские болельщики, которые развернули на трибунах национальные флаги.

Словения с 2 очками занимает второе место в группе С. Сербия набрала первое очко на этом турнире и располагается на 4-й позиции.

В заключительном туре группового турнира словенцы сыграют против Англии, а сербы встретятся с Данией. Оба матча пройдут 25 июня.