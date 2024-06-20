Словения сыграет с Сербией в групповом этапе Евро-2024 20 июня

Словения сыграет с Сербией в групповом этапе Евро-2024 в четверг, 20 июня. Матч состоится на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия). Начало — в 16.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция. Ключевые события встречи Словения — Сербия будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире видеотрансляцию матча покажут на стриминговой платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Словения в первом туре группового этапа Евро-2024 сыграла вничью с Данией (1:1). Сербская сборная стартовала на чемпионате Европы с проигрыша Англии — 0:1.

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