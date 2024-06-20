Словения — Сербия: стартовые составы команд

Сборные Словении и Сербии объявили составы на матч 2-го тура группы C Евро-2024.

Словения: Облак, Карничник, Дркушич, Бийол, Янжа, Стоянович, Черин, Элшник, Млакар, Шпорар, Шешко.

Запасные: Белец, Векич, Балковец, Блажич, Станкович, Вербич, Ловрич, Куртич, Хорват, Випотник, Целар, Брекало, Жугель, Зелькович, Иличич.

Сербия: Райкович, Велькович, Миленкович, Павлович, Живкович, Илич, Лукич, Младенович, Тадич, Влахович, Митрович.

Запасные: Петрович, В. Милинкович-Савич, Стоич, Максимович, Гудель, Йович, Костич, Бабич, Мияйлович, Ратков, Самарджич, С. Милинкович-Савич, Гачинович, Спайич, Бирманчевич.

Словения занимает третье место в таблице группы C с 1 очком. Сербия идет на последней, четвертой строчке, команда не набрала ни одного очка на Евро-2024.

Матч Словения — Сербия пройдет в четверг, 20 июня на «Альянц Арене» в Мюнхене. Начало игры — в 16.00 (мск).