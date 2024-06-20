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Сегодня, 15:09

Словения — Сербия: стартовые составы команд

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Болельщики сборных Словении и Сербии.
Фото Reuters
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Сборные Словении и Сербии объявили составы на матч 2-го тура группы C Евро-2024.

Словения: Облак, Карничник, Дркушич, Бийол, Янжа, Стоянович, Черин, Элшник, Млакар, Шпорар, Шешко.

Запасные: Белец, Векич, Балковец, Блажич, Станкович, Вербич, Ловрич, Куртич, Хорват, Випотник, Целар, Брекало, Жугель, Зелькович, Иличич.

Сербия: Райкович, Велькович, Миленкович, Павлович, Живкович, Илич, Лукич, Младенович, Тадич, Влахович, Митрович.

Запасные: Петрович, В. Милинкович-Савич, Стоич, Максимович, Гудель, Йович, Костич, Бабич, Мияйлович, Ратков, Самарджич, С. Милинкович-Савич, Гачинович, Спайич, Бирманчевич.

Словения занимает третье место в таблице группы C с 1 очком. Сербия идет на последней, четвертой строчке, команда не набрала ни одного очка на Евро-2024.

Матч Словения — Сербия пройдет в четверг, 20 июня на «Альянц Арене» в Мюнхене. Начало игры — в 16.00 (мск).

Чемпионат Европы. Группа C
20 июн, 16:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Словения
Сербия
Ян&nbsp;Облак (сборная Словении) и&nbsp;Александр Митрович (сборная Сербии). Словения — Сербия: онлайн-трансляция матча Евро-2024

Футбол
Евро-2024
Сборная Сербии по футболу
Сборная Словении по футболу
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