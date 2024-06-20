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Сегодня, 10:00

Словения — Сербия: статистика матчей и результаты личных встреч

Словения и Сербия встречались в официальных матчах четыре раза
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Сборная Сербии.
Фото Reuters
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Сборные Словении и Сербии сыграют в рамках группового этапа чемпионата Европы в четверг, 20 июня. Игра группы С пройдет на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия). Начало — 16.00 по московскому времени.

В последний раз сборные пересекались в 2022 году на групповом этапе Лиги наций. «Белые орлы» разгромили словенцев в Белграде (4:1), в Любляне была ничья (2:2). Также соперники сталкивались в квалификации Евро-2012: сербы сыграли вничью дома (1:1) и уступили на выезде (0:1). А впервые команды встретились в 2004 году в товарищеском поединке и не выявили победителя (1:1).

Словения и Сербия встречались в официальных матчах четыре раза. Дважды игры завершались вничью. В остальных матчах команды победили по одному разу.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями противостояния Словения — Сербия можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Ян&nbsp;Облак (сборная Словении) и&nbsp;Александр Митрович (сборная Сербии). Словения — Сербия: онлайн-трансляция матча Евро-2024

Евро-2024
Сборная Сербии по футболу
Сборная Словении по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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