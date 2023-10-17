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Сегодня, 06:29

СМИ узнали человека, убившего двух шведских болельщиков в Брюсселе

Ана Горшкова
Корреспондент
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Стало известно, что напавший на футбольных фанатов в Брюсселе террорист был известен бельгийским спецслужбам своими радикальными исламскими взглядами.

«Исполнитель теракта некий Абдесалям скорее всего был известен нашим спецслужбам своими радикальными взглядами», — сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Sudinfo.

Также уточняется, что пока официальной подтверждающей информации о личности нападавшего не поступило.

16 октября в Брюсселе застрелили двух болельщиков в футболках сборной Швеции перед матчем группового турнира отбора Евро-2024 между Бельгией и Швецией. УЕФА принял решение первать игру по соображениям безопасности.

Обстановка возле стадиона в&nbsp;Брюсселе. Во время матча Бельгия — Швеция убиты двое болельщиков. Трагедия в Брюсселе

Источник: РИА Новости
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Швеции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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