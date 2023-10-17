СМИ узнали человека, убившего двух шведских болельщиков в Брюсселе

Стало известно, что напавший на футбольных фанатов в Брюсселе террорист был известен бельгийским спецслужбам своими радикальными исламскими взглядами.

«Исполнитель теракта некий Абдесалям скорее всего был известен нашим спецслужбам своими радикальными взглядами», — сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Sudinfo.

Также уточняется, что пока официальной подтверждающей информации о личности нападавшего не поступило.

16 октября в Брюсселе застрелили двух болельщиков в футболках сборной Швеции перед матчем группового турнира отбора Евро-2024 между Бельгией и Швецией. УЕФА принял решение первать игру по соображениям безопасности.