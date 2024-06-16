Смородская: «Пропущенный гол Доннаруммы? У всех такое бывает»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о стартовых матчах чемпионата Европы.

«Прекрасный старт Евро, очень красивые матчи, которые интересно смотреть. Германия и Испания выглядели великолепно. Команды демонстрируют такое мастерство, что очень приятно наблюдать. Жду матчей Франции, Португалии, Англии, но очень сомневаюсь, что англичане что-то выиграют. Пропущенный гол Доннаруммы? У всех такое бывает. Не думаю, что это подорвало доверие к нему», — сказала Смородская Metaratings.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля в десяти городах и на десяти стадионах страны. Действующим победителем турнира является Италия.