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Сегодня, 22:25

Смородская: «Пропущенный гол Доннаруммы? У всех такое бывает»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о стартовых матчах чемпионата Европы.

«Прекрасный старт Евро, очень красивые матчи, которые интересно смотреть. Германия и Испания выглядели великолепно. Команды демонстрируют такое мастерство, что очень приятно наблюдать. Жду матчей Франции, Португалии, Англии, но очень сомневаюсь, что англичане что-то выиграют. Пропущенный гол Доннаруммы? У всех такое бывает. Не думаю, что это подорвало доверие к нему», — сказала Смородская Metaratings.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля в десяти городах и на десяти стадионах страны. Действующим победителем турнира является Италия.

Источник: Metaratings.ru
Джанлуиджи Доннарумма
Евро-2024
Ольга Смородская
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