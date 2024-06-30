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Сегодня, 13:46

Смородская: «Не понимаю шумихи вокруг сборной Австрии, она переоценена»

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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась впечатлениями от игры сборной Австрии на Евро-2024.

«Может ли сборная Австрии удивить в плей-офф? Не понимаю шумихи вокруг этой сборной, она переоценена. Австрийцы выиграли свою группу, потому что сборная Франции позволила им это сделать. Коллектив Дешама играл вполноги, оставив силы на плей-офф», — сказала Смородская «РБ Спорт».

Во вторник, 2 июля, в матче 1/8 финала Евро-2024 сборная Австрии встретится с Турцией. Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

Источник: РБ Спорт
Евро-2024
Сборная Австрии по футболу
Сборная Франции по футболу
Ольга Смородская
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