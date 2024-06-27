Известный певец Сосо Павлиашвили в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу сборной Грузии над Португалией (2:0) в матче третьего тура группового этапа Евро-2024.

«Это история! То, что они вышли на чемпионат Европы уже было историческим достижением. Сейчас сборная преподнесла настоящий подарок для всей Грузии и ее поклонников. Это огромное счастье. Им не фартануло — они зубами выгрызли эту победу!» — сказал Павлиашвили «СЭ».

Грузия набрала 4 очка и заняла третье место. Команда в своем дебютном чемпионате Европы вышла в плей-офф. Португалия (6 очков) стала первой в группе F, а Турция (6) — второй. Четвертую строчку заняла Чехия (1) и покинула турнир.