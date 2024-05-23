Сборная Нидерландов объявила расширенный состав на Евро-2024

16 мая сборная Нидерландов назвала расширенный состав национальной команды на чемпионат Европы-2024.

Тренерский штаб во главе с Роналдом Куманом включил в предварительную заявку 30 футболистов.

Вратари: Барт Вербрюгген («Брайтон», Англия), Марк Флеккен («Брентфорд», Англия), Юстин Бейло («Фейеноорд»), Ник Олей («Спарта», Роттердам);

Защитники: Маттейс де Лигт («Бавария», Германия), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Англия), Натан Аке («Манчестер Сити», Англия), Джереми Фримпонг («Байер», Германия), Дэйли Блинд («Жирона», Испания), Стефан де Врей («Интер», Италия), Лутсхарел Гертрюйда («Фейеноорд»), Дензел Дюмфрис («Интер», Италия), Иан Матсен («Боруссия» Дортмунд, Германия), Микки ван де Вен («Тоттенхэм», Англия);

Полузащитники: Джорджиньо Вейналдум («Аль-Иттифак», Саудовская Аравия), Мартен де Рон («Аталанта», Италия), Коди Гакпо («Ливерпуль», Англия), Френки де Йонг («Барселона», Испания), Хави Симонс («РБ Лейпциг», Германия), Йерди Схаутен (ПСВ), Тиджани Рейндерс («Милан», Италия), Дониэлл Мален («Боруссия» Дортмунд, Германия), Тен Копмейнерс («Аталанта», Италия), Квинтен Тимбер («Фейеноорд»), Стевен Бергвейн («Аякс»), Райан Гравенберх («Ливерпуль», Англия), Йоэй Верман (ПСВ);

Нападающие: Мемфис Депай («Атлетико» Испания), Ваут Вегорст («Хоффенхайм», Германия), Брайан Бробби («Аякс»).

Чемпионат Европы состоится с 14 июня по 14 июля в Германии. Сборная Нидерландов сыграет в группе D против Польши, Австрии и Франции.

Первый матч на турнире «оранжевые» проведут 16 июня со сборной Польши в Гамбурге.