Спаллетти: «Матч против Англии поможет нам понять, каковы шансы сборной Италии в дальнейшем»

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2024 против Мальты (4:0).

«Важным было заработать три очка, не рискуя и не относясь к матчу легкомысленно. Команда развивается хорошо. Видно, что есть стремление лучше узнать друг друга. Мы показали хороший футбол. Матч во вторник против Англии на «Уэмбли» — один из тех, которые действительно могут помочь нам понять, каковы наши шансы в дальнейшем», — приводит слова Спаллетти официальный сайт УЕФА.

Сборная Италии с 10 очками занимает второе место в группе C после 5 матчей. Мальта с 0 очков замыкает группу после 6 игр.

В следующем матче команда Лучано Спаллетти на выезде сыграет с Англией, а Мальта на своем поле примет Украину. Обе встречи пройдут 17 октября.