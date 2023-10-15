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Сегодня, 03:31

Спаллетти: «Матч против Англии поможет нам понять, каковы шансы сборной Италии в дальнейшем»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2024 против Мальты (4:0).

«Важным было заработать три очка, не рискуя и не относясь к матчу легкомысленно. Команда развивается хорошо. Видно, что есть стремление лучше узнать друг друга. Мы показали хороший футбол. Матч во вторник против Англии на «Уэмбли» — один из тех, которые действительно могут помочь нам понять, каковы наши шансы в дальнейшем», — приводит слова Спаллетти официальный сайт УЕФА.

Сборная Италии с 10 очками занимает второе место в группе C после 5 матчей. Мальта с 0 очков замыкает группу после 6 игр.

В следующем матче команда Лучано Спаллетти на выезде сыграет с Англией, а Мальта на своем поле примет Украину. Обе встречи пройдут 17 октября.

Сборная Англии по футболу
Сборная Италии по футболу
Лучано Спаллетти
Чемпионат Европы по футболу
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