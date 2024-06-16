Спаллетти недоволен игрой сборной Италии в матче Евро-2024 против Албании

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти раскритиковал команду после победы над Албанией (2:1) в 1-м туре группового турнира Евро-2024.

«С тех пор как я начал работать тренером, мне говорили, что главное — это победа. Нет, главное — хорошо играть. Для того чтобы победить на Евро-2024, мы должны играть в хороший футбол. В первом тайме мы немного отошли назад, и это позволило Албании использовать свою физическую мощь, чтобы забить в наши ворота. Мы должны придерживаться нашего стиля — это путь вперед», — приводит слова Спаллетти сайт УЕФА.

Италия во 2-м туре группового турнира Евро-2024 встретится с Испанией 20 июня. У обеих команд на счету по 3 очка.