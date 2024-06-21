Спаллетти причины поражения от Испании на Евро-2024

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти назвал ключевые факторы пораженияот Испании (0:1) в матче Евро-2024.

«Мы были вялыми сегодня. Вот основная причина того, почему все так произошло. Нужно бы разобраться во всем этом, но главная причина наших мучений — это то, что мы были вялыми. Испания сегодня предстала командой, а мы командой быть не смогли. Она заслужила победу в игре, а нас в ней и не было за исключением последних 20 минут», — цитирует пресс-служба УЕФА Спаллетти.

В третьем туре Испания сыграет с Албанией, а Италия встретится с Хорватией. Обе игры пройдут 24 июня.