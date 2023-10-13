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Сегодня, 16:15

Спаллетти прокомментировал исключение Тонали и Дзаньоло из сборной Италии

Алина Савинова
Лучано Спаллетти.
Фото Global Look Press
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Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти считает правильным решение исключить полузащитников Сандро Тонали и Николо Дзаньоло из состава национальной команды.

«Это было правильное решение, основанное на том, что произошло. Мы не могли взять с собой двух шокированных парней. Также правильно и то, что правосудие идет своим чередом: если произошли неподобающие вещи, то нужно платить», — приводит слова тренера журналист Николо Скира в своих соцсетях.

Ранее стало известно, что Тонали и Дзаньоло могут быть предъявлены обвинения по совершению нелегальных ставок на футбольные матчи. 12 октября футболисты были допрошены полицией в тренировочном лагере сборной Италии по подозрению в причастности к делу о ставках. Оба игрока покинули расположение национальной команды, им на замену были вызваны Самуэле Риччи и Стефана Эль-Шаарави.

14 октября сборная Италии сыграет против Мальты в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2024. Начало игры — в 21.45 по московскому времени.

Сандро Тонали
Сборная Италии по футболу
Лучано Спаллетти
Николо Дзаньоло
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