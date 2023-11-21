Спаллетти — о ничьей с Украиной: «Они доставили нам много проблем»

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2024 против Украины (0:0).

«В целом ничего нельзя считать само собой разумеющимся. Мы провели хорошую игру, в первом тайме было много моментов для достижения результата. Как только мы этого не сделали, матч стал более физическим, и на этом этапе речь уже шла не о футболе. Мы должны были продолжать атаковать, но Украина доказала, что они очень хорошая команда, которая доставила нам много проблем», — приводит слова Спаллетти Football Italia.

По итогам отборочного турнира Италия с 14 очками заняла второе место в группе C и квалифицировалась на чемпионат Европы. Украина с 14 очками расположилась на третьей строчке и примет участие в плей-офф за выход на Евро-2024, где сыграет с Израилем. Первое место в группе заняла Англия (20 очков).