Спаллетти — о ничьей с Хорватией: «Я ожидаю большего от игроков сборной Италии»

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти подвел итоги матча группового турнира Евро-2024 против Хорватии (1:1).

«Когда матчи решаются таким образом, в конечном итоге все становится еще интереснее. В это уже никто не верил, но игроки мало рисковали и сохраняли ясность ума. Мы должны поздравить их с тем, как они действовали. В первом тайме мы играли не на должном уровне. Поведение, при котором вы думаете о результате, не веря, что сможете выиграть. Я ожидаю большего от своих игроков. Нужно найти этот баланс. У нас есть игроки, которые способны играть в таких матчах. Но мы совершаем слишком тривиальные ошибки. Нам нужно делать больше», — приводит слова Спаллетти RAI Sport.

На 90+8-й минуте форвард Маттиа Дзакканьи принес Италии ничью.

Команда Лучано Спаллетти набрала 4 очка и вместе с Испанией (9) напрямую вышла в плей-офф Евро-2024. Хорватия набрала 2 очка и заняла третье место в группе B.