Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 01:08

Спаллетти — о ничьей с Хорватией: «Я ожидаю большего от игроков сборной Италии»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти подвел итоги матча группового турнира Евро-2024 против Хорватии (1:1).

«Когда матчи решаются таким образом, в конечном итоге все становится еще интереснее. В это уже никто не верил, но игроки мало рисковали и сохраняли ясность ума. Мы должны поздравить их с тем, как они действовали. В первом тайме мы играли не на должном уровне. Поведение, при котором вы думаете о результате, не веря, что сможете выиграть. Я ожидаю большего от своих игроков. Нужно найти этот баланс. У нас есть игроки, которые способны играть в таких матчах. Но мы совершаем слишком тривиальные ошибки. Нам нужно делать больше», — приводит слова Спаллетти RAI Sport.

На 90+8-й минуте форвард Маттиа Дзакканьи принес Италии ничью.

Команда Лучано Спаллетти набрала 4 очка и вместе с Испанией (9) напрямую вышла в плей-офф Евро-2024. Хорватия набрала 2 очка и заняла третье место в группе B.

Евро-2024
Сборная Италии по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Лучано Спаллетти
0
Читайте также
Источник: Промес в ближайшее время может вернуться в Россию
Умерла бывшая теннисистка и телекомментатор Анна Дмитриева
СК РФ сообщил о 19 погибших в результате терактов в Дагестане
Главная легенда о Дмитриевой: душа Булгакова переселилась в нее
Водитель автобуса рассказал о вывозе людей из-под обстрелов ВСУ в Севастополе
СК сообщил об установлении личностей всех ликвидированных в Дагестане боевиков
Популярное видео
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Хорватия — Италия: видеообзор матча Евро-2024
Хорватии нужно чудо, Англия, Нидерланды и Франция — в плей-офф. Новые расклады Евро
Модрич: «Я хочу играть в футбол всегда, но это невозможно. Однажды придется объявить о завершении карьеры»
Хорватия — Италия: не ищите заговор — Маккели имел право добавить 8 минут
Далич: «Мы не можем повлиять на выход в плей-офф, все было в руках Хорватии»
Калафьори — новый герой Италии! Капелло сравнивает его с Рамосом, чуть не завершил карьеру из-за чудовищной травмы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Ферран Торрес: «Сборная Испании продолжает свой путь, команда играет феноменально»

Де ла Фуэнте: «Морально Испания готова сыграть в плей-офф Евро с любым соперником»