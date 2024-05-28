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Спаллетти — о Евро-2024: «Наша цель — вернуться из Германии и услышать от итальянцев: «Мы вами гордимся»

Алина Савинова
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Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти заявил, что команда с энтузиазмом ждет начала чемпионата Европы по футболу.

В четверг, 23 мая, сборная Италии объявила предварительный состав на Евро-2024. В список вошли 30 футболистов.

Лучано Спаллетти, Джанлуиджи Доннарумма, Николо Барелла. Сборная Италии на Евро-2024: состав, история выступлений, лидеры команды

«Это очень важный турнир, и мы должны быть готовы. Мы полны энтузиазма и чувствуем, что все итальянцы поддерживают нас. Наша цель — вернуться из Германии и услышать, как итальянцы говорят: «Мы гордимся вами». У нас есть сильные футболисты, поэтому мы должны сделать из них команду. Если у нас это получится, то я уверен, что мы сможем сравниться со сборными, которые на данный момент сильнее», — цитирует Спаллетти Sky Sport Italia.

Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Сборная Италии сыграет в группе B против Испании, Хорватии и Албании. В матче первого тура итальянцы встретятся с Албанией. Матч пройдет 15 июня в Дортмунде.

Евро-2024
Сборная Италии по футболу
Лучано Спаллетти
Чемпионат Европы по футболу
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