Спаллетти — о Евро-2024: «Наша цель — вернуться из Германии и услышать от итальянцев: «Мы вами гордимся»

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти заявил, что команда с энтузиазмом ждет начала чемпионата Европы по футболу.

В четверг, 23 мая, сборная Италии объявила предварительный состав на Евро-2024. В список вошли 30 футболистов.

«Это очень важный турнир, и мы должны быть готовы. Мы полны энтузиазма и чувствуем, что все итальянцы поддерживают нас. Наша цель — вернуться из Германии и услышать, как итальянцы говорят: «Мы гордимся вами». У нас есть сильные футболисты, поэтому мы должны сделать из них команду. Если у нас это получится, то я уверен, что мы сможем сравниться со сборными, которые на данный момент сильнее», — цитирует Спаллетти Sky Sport Italia.

Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Сборная Италии сыграет в группе B против Испании, Хорватии и Албании. В матче первого тура итальянцы встретятся с Албанией. Матч пройдет 15 июня в Дортмунде.