Спаллетти стал самым возрастным тренером сборной Италии на чемпионатах Европы

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти побил рекорд Джованни Трапаттони в национальной команде. 15 июня итальянцы обыграли Албанию (2:1) в первом туре группового турнира Евро-2024.

Спаллетти в возрасте 65 лет и 100 дней стал самым возрастным тренером итальянской сборной в истории чемпионатов Европы. Ранее этот рекорд принадлежал Трапаттони, который руководил Италией в возрасте 65 лет и 97 дней на Евро-2004.

Италия во 2-м туре группового турнира Евро-2024 встретится с Испанией 20 июня.