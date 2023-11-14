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Сегодня, 04:28

Спаллетти: «В матче с Англией я увидел много лучей света, сборная Италии не в кромешной тьме»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от матчей отборочного турнира Евро-2024 против Северной Македонии и Украины.

«Кого опасаемся больше — Северную Македонию или Украину? Страх присутствует, но мы преодолеваем его вместе. В матче с Англией я увидел много лучей света, мы не были в кромешной тьме. Обычно мы склонны стирать поражения из памяти, но в некоторых моментах того матча было много хорошего, что мы должны это поддерживать», — приводит слова Спаллетти Sky Sport Italia.

Сборная Италии 17 ноября сыграет с Северной Македонией, а 20 ноября встретится с Украиной.
Италия с 10 очками занимает третье место в группе C, имея в активе 10 очков. Украина с 13 очками на второй строчке, лидирует Англия, у которой 16 очков.

Сборная Италии по футболу
Лучано Спаллетти
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