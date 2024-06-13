«Спорт-Экспресс» и сеть пабов Harat's: смотрим Евро-2024 вместе!

14 июня в Германии стартует самый крупный футбольный турнир этого года — чемпионат Европы. На аренах в Берлине, Мюнхене, Дортмунде, Гамбурге, Лейпциге, Франкфурте-на-Майне, Штутгарте, Дюссельдорфе, Кельне и Гельзенкирхене лучшего предстоит выявить 24 сборным, пробившимся в финальную стадию соревнований. Они разбиты на шесть групп по четыре команды в каждой, по итогам этой стадии станут известны участники 1/8 финала, далее пройдут четвертьфиналы и полуфиналы. А решающий матч Евро-2024 состоится 14 июля на Олимпийском стадионе в немецкой столице.

К старту чемпионата Европы «СЭ» и сеть Harat's Pub запускают уникальный проект. На всем его протяжении в барах Москвы и Санкт-Петербурга можно не только посмотреть матчи в особой атмосфере, созданной «Спорт-Экспрессом» и Harat's, но и принять участие в турнире по настольному футболу с крутыми призами от нашего издания.

Также в барах обеих столиц вы найдете QR-коды для участия в розыгрыше формы лучшего футболиста Евро-2024 от «СЭ» и других классных призов от Harat's.