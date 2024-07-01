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Сегодня, 15:15

Спортивный директор сборной Бельгии рассказал, каких игроков не хватает в новом поколении команды

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Бывший главный тренер сборной Бельгии и самарских «Крыльев Советов», а сейчас спортивный директор Королевского бельгийского футбольного союза Бельгии Франк Веркаутерен в интервью «СЭ» рассказал, каких игроков не хватает в новом поколении национальной команды.

— На этом турнире Бельгия не рассматривается таким фаворитом, как на предыдущих турнирах. По-вашему, для команды это хорошо, поскольку снимает с нее значительную часть прежнего давления?

— Для меня никакой разницы нет. Взгляд со стороны на Бельгию и ее возможности изменился давно. Когда-то она рассматривалась как аутсайдер, но затем превратилась в фаворита. При этом нужно стоять обеими ногами на земле и не задирать нос, но при этом понимать, что наш потенциал дает немало возможностей и мы должны оправдывать ожидания. Если мы приехали на такой турнир — значит, надо стремиться выиграть его. Что, конечно же, очень непросто.

— Пока наивысшее достижение «золотого поколения» — бронза на ЧМ-2018 в России. Оно могло достичь большего?

— Конечно, это поколение могло что-то выиграть. Потенциал был очень высок, но он и сейчас таков. Но несколько возможностей, которые были тогда, мы упустили, и это надо признать.

— Кого сейчас можно назвать лидером сборной Бельгии в раздевалке?

— На мой взгляд, их несколько. Де Брейне, Вертонген, Лукаку. Кто-то из них берет больше на себя в одном аспекте, кто-то — в другом. Но в команде точно больше одного вожака.

— Правильно ли я вас понимаю, что потенциал нового поколения бельгийских игроков вы считаете не меньшим, чем уходящего?

— В некоторой степени — да. Но на ряде позиций мы должны еще поискать таланты и развить их, и это тоже часть моей работы. Особенно это касается позиции левоногого центрального защитника и левого защитника — тоже левши. Почему-то так получается, что у нас очень много правшей, а вот с левшами в обороне — проблемы, и это очень странно. Также у нас нет форвардов типажа Лукаку. Над этим тоже работаем. У нас много хороших полузащитников, вингеров, нападающих, действующих из глубины, но таких, как Ромелу, — нет.

Сборная Бельгии в 1/8 финала Евро-2024 сыграет с Францией. Встреча состоится в понедельник, 1 июля, и начнется в 19.00 мск.

Доменико Тедеско и&nbsp;Франк Веркаутерен. «Тедеско взяли в сборную Бельгии в том числе благодаря его работе в «Спартаке». Эксклюзив со спортивным директором бельгийцев Франком Веркаутереном

Ромелу Лукаку
Франк Веркаутерен
Евро-2024
Сборная Бельгии по футболу
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