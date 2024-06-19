Спортивный врач: «Сборная Франции пойдет на риск и не станет укладываться в нормальные сроки восстановления Мбаппе»

Спортивный врач Александр Резепов прокомментировал травму капитана сборной Франции Килиана Мбаппе в первом матче Евро-2024 против Австрии (1:0).

«В обычной ситуации такая травма, как у Мбаппе, занимает до трех недель на индивидуальные тренировки, а потом нужна операция. Затем необходимо 2-3 месяца играть в защитной маске. Но, учитывая, что сейчас Евро, думаю, операцию Килиана отложат на потом. Скорее всего, он будет использовать маску и несколько игр пропустит.

Думаю, сборная Франции пойдет на риск и не станет укладываться в нормальные сроки восстановления. Игра с незалеченной травмой повышает риск повторного повреждения. Еще может быть ослабление носового дыхания, что влияет на функциональное состояние. Но в такой ситуации риск оправдан. Главное, чтобы Мбаппе был согласен на такое развитие событий. Последующее повреждение может произойти от минимального касания. Нос уже в состоянии перелома. Любой контакт или удар может привести к более тяжелому повреждению», — цитирует Sport24 Резепова.

25-летний француз на 86-й минуте встречи столкнулся с защитником австрийцев Кевином Дансо, после чего оказался на газоне. Изначально предполагалось, чтоему потребуется операция, но после обследования в больнице Дюссельдорфа было принято решение обойтись без хирургического вмешательства.

Во втором матче на Евро-2024 Франция 21 июня сыграет с Нидерландами, Австрия в этот же день встретится с Польшей.